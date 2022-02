Covid in provincia: sono 659 i nuovi contagi. Un decesso a Campodimele

Covid-19 in provincia di Latina, come riportato nel bollettino odierno della ASL, i nuovi contagi registrati sono 659.

Restano abbastanza alti i numeri a Latina (104 casi) ed Aprilia (101), poi Terracina (62), Fondi (49), Formia (35), Cisterna (32) e Minturno (31). Poi tutte le altre.





Da segnalare un ulteriore decesso, avvenuto a Campodimele.

Sono 259 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre 6 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 982 dosi di vaccino (Adulti: 66 in prima dose, 336 per la seconda e 420 la terza. Pediatriche: 5 in prima dose e 155 la seconda).