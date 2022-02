Concorsi scuola 2022: bandi in uscita e selezioni in corso

Il MIUR ha programmato il reclutamento di numerose risorse, tra personale docente e ATA, da assumere nelle scuole per il prossimo biennio scolastico. Una parte delle assunzioni sarà effettuata utilizzando le graduatorie dei concorsi già banditi dal Ministero dell’Istruzione, attualmente in atto e per i quali pertanto non è più possibile presentare domanda. Altri posti di lavoro nelle scuole saranno coperti, invece, mediante nuove procedure concorsuali da bandire.

Ecco tutte le procedure concorsuali in corso e quelle attese nel 2022:





1) Concorso straordinario per docenti secondaria (in corso).

2) Concorso ordinario per docenti secondaria (in corso e in attesa delle date di svolgimento).

3) Concorso ordinario per docenti infanzia e primaria (in corso).

4) Concorso straordinario per l’abilitazione all’insegnamento (in corso e in attesa delle date di svolgimento).

5) Concorso per docenti AFAM (in corso).

6) Concorso straordinario per docenti posto comune e sostegno (in uscita nel 2022).

7) Concorso ordinario per docenti STEM (in uscita nel 2022).

8) Concorso straordinario per docenti STEM (in uscita nel 2022).

9) Concorso per docenti di sostegno specializzati (in uscita nel 2022).

10) Concorso per insegnanti di Religione Cattolica (in uscita nel 2022).

11) Concorso personale ATA 24 mesi (in uscita nel 2022).

12) Concorso personale ATA terza fascia (in uscita nel 2024).

13) Concorso per DSGA facenti funzione (in uscita nel 2022).

14) Concorso ordinario per DSGA (in uscita nel 2022).

15) VII ciclo TFA sostegno (in uscita nel 2022).

I concorsi per le assunzioni nella scuola si svolgeranno con modalità semplificate, in linea con quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici approvata dal Governo, almeno fino al 31 marzo 2022. Il MIUR introdurrà anche importanti novità per il reclutamento del personale docente a partire dal 2022. Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha dichiarato, infatti, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, che dal 2022 i concorsi saranno banditi con cadenza annuale. Le nuove procedure concorsuali potranno partire solo una volta concluse quelle in corso o già programmate. Sembra che già dal prossimo autunno potrebbero essere espletate le prove relative ai concorsi ordinari per docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria. Il condizionale è d’obbligo, dato che la conferma delle tempistiche potrà esserci solo quando il MIUR comunicherà le date ufficiali per gli esami.

