“Il bonus psicologo è finalmente realtà. Si tratta di una bellissima notizia, segnale che è stata intrapresa la giusta direzione su un tema troppo spesso sottovalutato”.

Così commentano le consigliere comunali di Latina Bene Comune Valeria Campagna e Floriana Coletta, e la Segretaria Elettra Ortu La Barbera. Tramite una nota trasmessa a mezzo stampa nella giornata di ieri, venerdì 18 febbraio, le rappresentanti di LBC, esprimono la contentezza per quanto avvenuto in queste ore: il governo ha approvato l’emendamento che, nell’ambito del decreto Milleproroghe, stanzierà 20 milioni di euro per sostenere le strutture mediche e per potenziare i servizi per la salute mentale. Lo stanziamento in questione rende possibile il bonus psicologo: un contributo di 600 euro annui per chi necessita di assistenza psicologica.





“La questione viene finalmente affrontata in termini di disagio psichico o psicologo – spiega Ortu La Barbera – comprendendo anche chi non ha una diagnosi di patologia. Questo vuol dire che il servizio è pensato anche per chi ha necessità di fronteggiare situazioni di disagio, depressione o stress post traumatico, situazioni divenute sempre più frequenti in periodo di pandemia. Il passo in avanti è notevole, ma l’auspicio è che si tratti solo dell’inizio e che si possa arrivare, nel tempo, finanche all’introduzione dello psicologo di base. La salute e il benessere psichico è importante quanto quella del fisico, e riguarda tutte le fasce della popolazione, soprattutto quelle più giovani”.

Attenzione ai giovani l’ha avuta la Regione Lazio che, intercettando quella che è un’esigenza sempre più forte, si è già mossa nei giorni scorsi stanziando un fondo di 10,9 milioni di euro per l’assistenza mentale dei ragazzi e delle ragazze. “La prevenzione dei giovani – spiegano Floriana Coletta e Valeria Campagna – è fondamentale: agendo per tempo, e rilevando comportamenti a rischio o stati mentali a rischio, si può lavorare prima ancora che si formino dei danni alla salute mentale”.

Latina, ovviamente, vorrà stare al passo. Lo assicurano le due consigliere di LBC: “Siamo molto sensibili al tema, motivo per cui vogliamo preparare una mozione – condividendola con le altre forze politiche di maggioranza programmatica – che possa impegnare il Sindaco, e l’amministrazione, ad implementare il servizio del bonus psicologo nella nostra città”.