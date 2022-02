Anche Cisterna in gara nelle “Olimpiadi della Legalità e Sicurezza” di James Fox

Dal 22 febbraio corsi e seminari online gratuiti a professori e genitori per “allenare” i ragazzi-atleti a battere il cyberbullismo e i comportamenti illeciti

Dal 22 febbraio al 2 marzo insegnanti e genitori di Cisterna a lezione di legalità e sicurezza.

Tornano le Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza “I Love My City” di James Fox, ideate e organizzate dall’associazione IRIS T&O, a cui il Comune di Cisterna ha aderito insieme ad altri 30 Comuni e 80 istituti comprensivi della Regione Lazio, per un totale di oltre 450 scuole.





Gli insegnanti, i genitori e gli educatori della scuola, avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a seminari e corsi on-line per essere pronti a supportare gli alunni o figli a crescere nel rispetto dei principi della legalità e sicurezza.

Le attività avranno inizio martedì 22 febbraio con il primo seminario “Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori” e proseguiranno fino al 2 marzo con il fine di insegnare a riconoscere comportamenti illeciti, aiutare a difendersi dai malintenzionati e prevenire le minacce che circondano i minori.

Agli insegnanti spetta il ruolo di “Agenti della Squadra di James Fox” quali esperti “allenatori” per la formazione e l’aiuto dei ragazzi, mentre i genitori svolgeranno il ruolo di “preparatori atletici” nel sostenere i propri figli, confrontandosi con psicologi ed esperti sui temi del bullismo e del cyberbullismo, sulla sicurezza stradale, sui pericoli derivanti dall’utilizzo di internet da riconoscere e prevenire.

La finale regionale delle Olimpiadi della Legalità si terrà a fine maggio al Teatro Brancaccio di Roma”.

Lo ha reso noto con un comunicato stampa il Comune di Cisterna di Latina.