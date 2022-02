Strumenti di misura: RS Components presenta la nuova gamma di igrometri professionali

L’igrometro è uno di quegli strumenti professionali che non tutti conoscono, ma che, al tempo stesso, svolgono un ruolo fondamentale per tutti. Stiamo infatti parlando di un dispositivo capace di trarre preziose informazioni relative all’aria: un elemento che, neanche a ribadirlo, è imprescindibile per tutti gli esseri viventi del pianeta. Grazie all’igrometro è possibile avere informazioni relative alla qualità dell’aria, ma non solo. Questo genere di attrezzatura consente infatti anche di avere indicazioni effettive in merito alle caratteristiche di determinati ambienti: in certi casi, permette addirittura di avere informazioni in merito alla fattibilità di determinate operazioni.

Innanzitutto, è bene sottolineare che gli igrometri professionali consentono di misurare la percentuale di umidità presente nell’aria. Più precisamente, l’umidità relativa: un dato che si rivela decisivo nell’ambito di svariate attività e professioni. Si pensi, in tal senso, alle attività di muratura, di idraulica e persino di edilizia che dipendono dal grado di umidità: avere informazioni precise in merito all’umidità presente nell’aria un qualsiasi ambiente chiuso, potrebbe infatti orientare o meno lavori su pareti, tubazioni e via dicendo. Detto questo però, prima di entrare nel merito dei migliori modelli di igrometro attualmente disponibili sul mercato, sarà utile fare un piccolo passo indietro.





Come funziona un igrometro

Come già anticipato in precedenza, l’igrometro permette di misurare la percentuale di umidità relativa presente nell’aria. L’umidità relativa si calcola grazie al rapporto tra l’umidità assoluta e l’umidità di saturazione. L’umidità assoluta è rappresentata dalla quantità di vapore acqueo presente nell’atmosfera terrestre durante un qualsiasi singolo istante. L’umidità di saturazione è invece rappresentata dalla quantità massima di vapore acqueo esistente, dando per assodate una determinata temperatura e una determinata pressione. Nonostante fornisca informazioni molto specifiche e approfondite, l’igrometro ha una Storia davvero antica.

Il primo modello di igrometro pare infatti risalga addirittura al 1430: a pensarlo fu Nicola Cusano, ma, successivamente, anche il celebre Leonardo da Vinci realizzò una propria versione di igrometro meccanico. In entrambi i casi si trattava di modelli rudimentali di “igrometro a cappello”: il primo igrometro concepito, ma anche quello più utilizzato al giorno d’oggi. L’igrometro a capello permette di misurare l’umidità relativa osservando un effettivo ciuffo di capelli. Differentemente, l’igrometro a condensazione sfrutta l’evaporazione di etere contenuto all’interno di una scatola metallica le cui pareti sono specchiate. Facendo evaporare l’etere si appannano le pareti a specchio e così diviene possibile leggere informazioni in merito alla temperatura data. Il rapporto tra questa temperatura e quella esterna permette infine di arrivare alla misurazione del livello di umidità relativa.

Dove acquistare i migliori igrometri professionali

Rs Components propone una selezione davvero assortita di igrometri professionali: si va dai modelli analogici rappresentati nel capoverso precedente, alle più evolute tipologie di igrometro digitale. Questi ultimi modelli sono dotati sia di componenti fisiche che di software e possono essere collegati a dispositivi esterni come, ad esempio i computer. Una possibilità che si traduce in tante altre operazioni aggiuntive, come, ad esempio, il trasferimento dei dati misurati, la loro catalogazione e il loro confronto incrociato.

Non a caso, Rs Components è il leader europeo della distribuzione di Information Technology, di Strumenti di misura, non ché di Strumentazione e Sicurezza: lo spazio ideale in cui cercare e acquistare prodotti e attrezzatura di altissimo livello. Si consideri infatti che l’intero catalogo di Rs Components viene prodotto da apprezzati fornitori internazionali e che, in certi casi, la merce viene addirittura realizzata direttamente da Rs.