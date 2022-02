Formia, si ricordano le antiche chiese di San Lorenzo e San Giovanni

Riecco “Storie su pietra”. Il progetto, nato dalla volontà delle associazioni culturali Terraurunca e Webprogens e del Centro Studi S.A. Formia, torna sabato 19, con un appuntamento a partire dalle 11.30 in via Tosti.

“Il senso è quello di fissare nel marmo storie, persone, fatti o luoghi che il tempo sta portando a dimenticare”, spiegano gli ideatori. “Scrivere storie su pietra per tentare di non smarrirle”.





Sabato verrà scoperta quella che è la terza targa installata per questo progetto, spiega il presidente di Terraurunca Daniele Elpidio Iadicicco, e questa volta l’obiettivo è ricordare le antiche chiese di San Lorenzo e San Giovanni Battista, distrutte durante l’ultimo conflitto mondiale.

Soddisfatto Alberto Simione, presidente di Webprogens, che spiega come “questa attività, con il patrocinio del Comune di Formia ma totalmente autofinanziata, sta offrendo spunti per la riscoperta della città”.

Le antiche chiese in questione erano il fulcro ed il centro del Borgo di Mola e la grande devozione dei formiani, viva ancora oggi, non ha impedito all’oblio di fare il suo corso perdendo di vista il ricordo e finanche l’ubicazione dei due luoghi di culto. “Grazie a storici come Giovannino Bove oggi possiamo ancora avere delle notizie e dei disegni che, pubblicati su suoi libri, ricordano le chiese altrimenti completamente dimenticate, perlomeno dalle nuove generazioni” commenta Raffaele Capolino del Centro Studi S.A. Formia.