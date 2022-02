Bus scolastico multato, interviene il candidato sindaco Alberto Mosca

E’ dei giorni scorsi la sanzione della Polizia Stradale di Terracina ad un bus scolastico per mancata revisione.

Sulla questione è intervenuto il candidato sindaco Alberto Mosca che accende i riflettori sul controllo da parte del Comune di come vengano gestiti appalti e contratti. ““Ho appreso con stupore e preoccupazione quanto emerso dal controllo della Polizia di Stato su uno degli Scuolabus sul quale viaggiavano 5 studenti appartenenti alle scuole medie di Sabaudia, diretti al plesso scolastico di Borgo Vodice – dichiara Alberto Mosca candidato Sindaco di Sabaudia (coalizione Città Nuova, Scegli Sabaudia, Forza Italia)”. Nell’ambito, infatti, di un’attività di controllo dei mezzi adibiti al trasporto di persone e merci, con particolare attenzione agli scuolabus, che quotidianamente trasportano i ragazzi nelle scuole dislocate nel territorio pontino, gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Terracina hanno fermato nella mattinata degli autoveicoli della ditta di Genzano affidataria dell’appalto di gestione del servizio del Comune di Sabaudia, riscontrando che lo stesso risultava sprovvisto della revisione periodica dall’ottobre del 2021.





“Una simile situazione evidenzia una condizione di rischio per gli alunni poiché un mezzo non revisionato corrisponde a un mezzo non sicuro. – prosegue Mosca – La vicenda inoltre fa trasparire ancora una volta l’inefficienza dell’amministrazione comunale ad esercitare la doverosa azione di controllo sui contratti di appalto in essere.”. Gli agenti della PS, oltre a sanzionare con una multa di 173 euro l’autista, si sono premurati far giungere sul posto un altro veicolo che, in sicurezza, potesse accompagnare regolarmente i ragazzi a scuola. “Ci aspettiamo ora che, da parte dell’amministrazione comunale, siano intraprese tutte le necessarie iniziative nei confronti dell’azienda affidataria del servizio di trasporto degli alunni, in quanto è sotto gli occhi di tutti la palese violazione dei criteri previsti dal contratto di appalto. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto”.