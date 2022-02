Dipendente comunale a lavoro senza super green pass: sospeso

È accaduto a Sezze e al netto di eventuali situazioni analoghe, sembra essere il primo provvedimento negli Enti pubblici del comprensorio pontino dopo l’entrata in vigore della nuova restrizione.

Dal 15 febbraio, infatti, i lavoratori con oltre i 50 anni di età hanno l’obbligo di recarsi a lavoro solo se muniti del green pass rafforzato. Cosa che a quanto pare non accadeva a Sezze – secondo quanto riportato da Latina Oggi – dove un dipendente del Comune non rispettava la normativa in vigore.





Il dirigente del settore ha segnalato l’uomo facendo così scattare la sospensione dal pubblico ufficio.