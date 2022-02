Buone notizie sul fronte Covid nel Lazio: cala incidenza

A rendere noto il calo dei casi e anche come questi incidono sulla pressione della rete ospedaliera e sanitaria è l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato che in una nota ha spiegato: “I casi nel Lazio sono in diminuzione su base settimanale di circa il 30%”.

Nella riflessione, D’Amato ha anche precisato come “l’incidenza per 100mila abitanti scende a 870 rispetto a 1.214 della settimana scorsa. Il Valore RT si mantiene sotto 1 e sta progressivamente calando la pressione sulla rete ospedaliera. Rivolgo alle famiglie un appello per la vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni, finora vi sono state oltre 143 mila prime dosi pari al 38% e 102 mila seconde dosi pari al 27%”.