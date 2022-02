Zumba: benefici e come iniziare a praticarla

Mantenersi in forma divertendosi: cosa c’è di più bello? Questo connubio può diventare realtà grazie alla Zumba, una disciplina che, ormai da diversi anni, ha preso piede nel nostro Paese. Basta fare un rapido giro sul web per trovare, vicino al proprio domicilio, una scuola di ballo che offre lezioni. Senza dubbio ti sarà capitato più volte di sentirla nominare. Magari, però, non sei consapevole delle sue peculiarità, dei benefici e dei consigli per iniziare a praticarla. Nessun problema! Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo raccolto diverse informazioni in merito. Pronto a scoprirle?

Cos’è la Zumba

Partiamo dalle basi, cercando di capire di cosa si parla quando si parla della Zumba. Questa disciplina, nota anche con il nome di Zumba Fitness, è una tipologia di workout nata negli anni ‘90. Il suo ideatore è il personal trainer e coreografo colombiano Alberto ‘Beto’ Perez.





Un giorno, apprestandosi a iniziare una lezione di aerobica nella palestra presso la quale lavorava, si accorse di essersi dimenticato le musicassette ad hoc – sì, siamo chiaramente negli anni ‘90 – e decise di utilizzare al loro posto delle cassette di musica latino americana. Questa lezione alternativa si rivelò subito un successo strepitoso, aprendo la strada all’affermarsi della Zumba a livello mondiale.

Nel corso degli anni, la proposta delle lezioni di Zumba si è sempre più articolata. A dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa l’esistenza della Zumba Gold, percorso pensato per i principianti e gli anziani, ma anche dell’Aqua Zumba. Quest’ultima opzione – solo una tra le tante che si possono scegliere passando in rassegna i programmi dei corsi – si contraddistingue chiaramente per lo svolgimento delle lezioni in acqua poco profonda.

Benefici

Quali sono i benefici della Zumba? Oltre al già citato divertimento, incentivo fondamentale quando si punta ad allenarsi in maniera efficace, va citata la possibilità di smaltire una notevole quantità di calorie (dalle 300 alle 900 in un’ora di allenamento a seconda del peso corporeo del singolo soggetto). Considerata tra le discipline di riferimento per chi ha bisogno di risvegliare il metabolismo energetico, la Zumba è la scelta giusta anche nei casi in cui si punta a migliorare i parametri della pressione arteriosa e del colesterolo cattivo (LDL).

Come iniziare a praticare

A questo punto, è naturale chiedersi come iniziare a praticare. Il primo aspetto da considerare è la scelta dell’abbigliamento. A tal proposito, è bene ricordare che non è necessario acquistare chissà che capi. Va infatti benissimo un abbigliamento sportivo di base, possibilmente caratterizzato da capi morbidi così da rendere i movimenti agevoli. Inoltre, è bene che siano il più possibile elastici.

Per quanto riguarda gli accessori, principalmente i tonic stick – che possono essere paragonati a dei manubri di piccole dimensioni – viene tutto fornito dalla scuola al momento dell’inizio delle lezioni.

Un consiglio di grande rilevanza che viene dato a chi inizia a fare Zumba e ha già una vita attiva prevede il fatto di dedicare, in sede di workout, più tempo al riscaldamento. Questa fase è cruciale per la buona riuscita dell’allenamento. Entrando nel vivo del processo di riscaldamento a cui ci si dedica durante la lezione di Zumba vera e propria, ricordiamo che consiste inizialmente in movimenti di tipo aerobico contraddistinti da una bassa intensità. Man mano che si va avanti, si comincia a impratichirsi con i passi basilari che, successivamente, si eseguiranno a velocità maggiore.

Una parentesi importantissima quando si parla di come approcciarsi alla Zumba deve essere dedicata al fatto di lasciare andare qualsiasi paura di sbagliare. Quando si pratica Zumba si suda, su questo non ci sono dubbi. Altrettanto vero è che si può rendere tutto più piacevole affidandosi con il sorriso all’istruttore e pensando solo a divertirsi.