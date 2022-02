‘Sovraindebitamento Latina’, nasce l’associazione di professionisti a sostegno delle famiglie in difficoltà

Famiglie travolte dai debiti: a Latina nasce un’associazione per assisterle La presentazione il 24 febbraio alle ore 18.00 presso il Museo Giannini di via Oberdan

Oggi la parola debito può rappresentare un incubo per famiglie, consumatori, piccoli imprenditori e aziende agricole. Un tormento dal quale non è semplice uscire e che spesso ha ricadute, non solo economiche, sulle persone coinvolte. Gli strumenti legislativi per uscire dalla crisi ci sono ma spesso sono difficili da intercettare e soprattutto richiedono un intervento sinergico da parte di più professionisti difficile da organizzare da una persona già in stato di difficoltà.

Per queste evenienze nasce “Sovraindebitamento Latina” un’associazione composta da un pool di professionisti che ha eletto come presidente Carlo Tramontano (Dottore Commercialista) e che vede come vice presidente la Dottoressa Giulia Scorziello (Psicologa).





L’associazione sarà presentata il 24 febbraio alle ore 18.00 presso il museo Giannini di Latina ( via Oberdan, 13) nell’ambito della rassegna “Strati” che arricchirà l’ala espositiva dal 19 al 27 febbraio. L’ingresso è gratuito ma visto il numero limitato di posti si consiglia la prenotazione al 3471163835 (whatsapp).

Interverranno all’evento anche gli avvocati Andrea Tiralongo, Luca Torregrossa e Giorgio Quattrociocchi, in qualità di legali con ampia esperienza nelle procedure di sovraindebitamento, nonché Il Dottor Sabino Spione, esperto in materia finanziaria e contenzioso bancario.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’avvocato Gianluca Carfagna, Referente dell’ OCC – Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Latina, il quale ha accolto l’invito dell’Associazione al fine di illustrare l’efficacia e la concreta operatività delle soluzioni alle crisi da sovraindebitamento affrontate nell’ambito del proprio incarico.

L’evento ha la finalità di aprire un dibattito e confronto sulla importante tematica del sovraindebitamento presente in provincia di Latina ed esporre le possibili soluzioni per superare le crisi familiari, imprenditoriali e personali. Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 e successive modifiche sono un’opportunità da cogliere con l’ausilio di un team in grado di considerare le singole situazioni personali, economiche e giuridiche dei soggetti interessati.

“La crisi economica, aggravata dalle politiche governative di contenimento della pandemia da Covid 19 – spiegano gli organizzatori della rassegna Andrea Lucidi e Manuela Alberton – ha inasprito ancor di più la disparità sociale e ha portato numerose famiglie, normalissime, sul lastrico. E’ davvero importante che persone in difficoltà possano trovare un gruppo di professionisti al proprio servizio, un gruppo di lavoro che possa affrontare non solo le problematiche economiche ma anche psicologiche derivanti da un forte indebitamento. Siamo quindi davvero soddisfatti di essere riusciti a inserire la presentazione di questa associazione all’interno della rassegna “Strati” che mira a far diventare, dal 19 al 27 febbraio, il museo Giannini un vero hub culturale”.