Parco del Circeo, Pernarella (M5S): “Piena fiducia nel direttore”

L’esponente del’M5S alla Pisana Gaia Pernarella interviene sulle polemiche attorno alla scelta del direttore del Parco Nazionale del Circeo.

Nello specifico, in alcuni passaggi la Pernarella spiega: “Piena fiducia nel direttore Marzano”.





LA NOTA DELLA CONSIGLIERA PERNARELLA

“Porre quasi quotidianamente sulla graticola una persona preparata e attenta come è il Presidente del Parco Nazionale del Circeo Giuseppe Marzano è inaccettabile ma mi rendo che la meritoria operazione di chiarezza e trasparenza che il Presidente sta portando avanti sull’Ente deve dare molto fastidio a coloro i quali ritengono che il Parco non appartenga alla comunità nazionale ma sia una cosa loro, da gestire a modo proprio e dove alcuno può mettere voce, legittimando uno status quo che blocca la crescita della Comunità: dal punto di vista sociale e culturale ma anche da quello economico”. Così Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle interviene sulla polemica intorno alla nomina del Direttore del Parco del Circeo, procedura da tempo in corso al Ministero della Transizione Ecologica ma che non ha ancora prodotto risultati causa evidenziate anomalie tuttora al vaglio nella terna di nomi da dove scegliere quello del Direttore. “E’ evidente che ci sia un problema – prosegue Pernarella -, ma questo non può diventare motivo di attacco verso chi con le proprie comprovate competenze sta provando a risolverlo. Se poi questa ripetuta aggressione viene tenuta viva da “opinionisti” poveri di argomentazioni e sui quali, per di più, in merito alla loro presenza nel Consiglio del Parco, è in corso da parte del Ministero una puntuale verifica di legittimità ai sensi della Legge 394/91 e s.m.i., risulta ancora più chiaro come in alcuni ambienti mal si tolleri la trasparenza e come in altri ci si appiattisca intellettualmente per non disturbarli e difenderli. Ce ne faremo una ragione”, conclude Pernarella ribadendo stima e fiducia nell’operato del Presidente Marzano e del Ministero della Transizione Ecologica.”