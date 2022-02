Il CBD come volano dell’economia della cannabis

Tutti conoscono parole come cannabis, canapa, marijuana, ma pochi ne comprendono veramente il significato e le differenze.

I motivi sono piuttosto semplici, esiste una propaganda decennale e miti sulla cannabis che di fatto rendono difficile se non addirittura impossibile capire le differenze tra i vari termini e soprattutto i vantaggi che questa pianta può portare.





Per troppi anni si è parlato di cannabis come droga, una catalogazione sbagliata specialmente per le decine se non centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che la utilizzano per scopi terapeutici.

La cannabis è stata criminalizzata perché dava e da fastidio ai tanti interessi che girano intorno al benessere e alla cura della persona, allo sviluppo sostenibile con nuovi materiali e molto altro ancora.

Finalmente, negli ultimi anni grazie a decenni di ricerca medica scientifica e oggettività, la cannabis è ritornata al centro del dibattito.

Molti paesi hanno promosso le prime azioni a favore di una piena legalizzazione di tutte le componenti della cannabis.

In Italia ancora non c’è una completa legalità della pianta, ma si fanno ancora distinzioni tra cannabis light e marijuana illegale.

Differenze tra canapa, cannabis e marijuana

La differenza tra questi termini di uso comune è leggera e facile da comprendere.

A volte questa distinzione non è nemmeno corretta in quanto alla fine si parla sempre e comunque della stessa pianta, ma visto il loro utilizzo è giusto fare alcune precisazioni.

Con cannabis intendiamo il nome scientifico della pianta, un genere di piante angiosperme della famiglia delle cannabaceae. Il genere cannabis è composto da 3 specie, la cannabis indica, la cannabis sativa e la cannabis rudimentalis.

All’interno di queste specie esistono tantissime genetiche e varietà diverse dal contenuto di cannabinoidi differenti.

E se proprio vogliamo trovare una distinzione lessicale tra canapa e marijuana, possiamo farlo proprio grazie alle differenti concentrazioni di cannabinoidi.

I cannabinoidi sono composti organici che si trovano all’interno dei fiori di cannabis. I principali sono il THC, il CBD, il CBG, il CBN e molti altri ancora.

Con canapa consideriamo tutte quelle varietà di piante di cannabis che hanno un uso prevalentemente industriale e non hanno alte concentrazioni di THC, il cannabinoide psicoattivo più famoso. Nella canapa troviamo sia genetiche con pochi cannabinoidi, ma con proprietà tessili importanti, e genetiche con alto contenuto di CBD, il secondo cannabinoide più importante.

Per marijuana invece intendiamo tutte le varietà di cannabis ad alto contenuto di THC. Queste avendo effetto sulla psiche, sono illegali in moltissime parti del mondo ed equiparate a sostanze droganti vere e proprie.

Da sottolineare che grazie alla ricerca medica scientifica, anche il THC sta finalmente ritornando legale specialmente grazie al suo utilizzo nella cannabis terapeutica.

Il CBD come motore dell’economia della cannabis

Se il THC è ancora criminalizzato, in Italia i primi passi verso una nuova industria legale sono stati fatti grazie alla cosiddetta cannabis light legale.

La cannabis light è la canapa legale che ha contenuto di THC inferiore allo 0,6%. Grazie a questa definizione e grazie alla legge 242 del Dicembre 2016, sono nate tante aziende impegnate nella coltivazione e commercializzazione di prodotti a base di CBD.

Sempre sull’onda della nuova consapevolezza, è stato istituito un referendum sulla cannabis che desidera legalizzare anche la marijuana con alti contenuti di THC.

Al momento della scrittura, grazie al fratello buono del THC, il CBD, in Italia si è vista la nascita di tante aziende agricole e non che hanno portato sul mercato tutta una serie di nuovi prodotti a base di CBD che stanno vedendo sempre un maggior interesse da parte del grande pubblico.

Ma perché il successo del CBD e perché tanto interesse?

Il CBD o cannabidiolo ha visto crescere la sua popolarità perché è riuscito a dimostrare di non essere da meno rispetto al suo fratello THC avendo tante proprietà benefiche per l’organismo umano.

Il CBD infatti è capace di interagire con un complesso sistema di recettori presenti su tanti organi vitali e non e ha dimostrato di essere capace di apportare importanti benefici sulla salute.

Il cannabidiolo si lega ai recettori CB2, che si trovano sulle cellule T del sistema immunitario e a livello del sistema nervoso centrale. La stimolazione dei recettori CB2 sembra essere responsabile principalmente della azione antiinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi.

Non a caso è stato anche approvato il primo farmaco a base di CBD, l’Epidiolex, utilizzato per il trattamento di epilessie resistenti ai farmaci.

Il CBD è efficace per il trattamento di tante patologie come l’epilessia appunto, ma anche come trattamento di malattie neurodegenerative, metaboliche, tumorali, epilessie farmacoresistenti, nel dolore cronico e in molte altre patologie.

Molti assuntori trovano beneficio anche nella cura di ansia, depressione, stress ed insonnia.

Il CBD riduce significativamente due importanti forme di ansia, ovvero il disturbo ossessivo compulsivo e quello post traumatico. È particolarmente efficace come antipsicotico e come rimedio contro ansia e stress e viene sempre più usato per combattere insonnia e depressione.

La ricerca medica scientifica ha inoltre dimostrato gli effetti benefici del CBD sulla cura di patologie a carico del sistema circolatorio come la pressione alta, un serio fattore di rischio.

Il CBD può essere assunto anche in assenza di patologie, ma come supporto alla normale salute quotidiana. In condizioni di stress ad esempio gli endocannabinoidi naturalmente prodotti dal nostro corpo potrebbero diminuire la loro attività e quindi l’assunzione di CBD rendersi utile.

L’importante è non aspettarsi risultati istantanei, ma dare tempo al CBD di lavorar e di apportare benefici duraturi nel tempo.

Tutte le ricerche per testare l’efficacia del CBD durano da minimo 4 settimane a fino ad oltre 2 anni. E’ facile capire che bisogna dare tempo e di essere costanti e responsabili nell’assunzione.

Colui che si approccia a questo mondo desidera l’effetto miracoloso dopo 2-3 applicazioni, ma questo non può avvenire.

Fidarsi della ricerca, consultare un medico, studiare e fare esperienza sono la base per il raggiungimento degli obiettivi.

Se vuoi approfondire e migliorare la tua conoscenza sul CBD, ti consigliamo la lettura di questa enciclopedia completa sul CBD.