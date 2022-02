Ecoforum del Lazio, Roccagorga premiato per la differenziata

Il Comune di Roccagorga è stato premiato come “Comune riciclone” del Lazio. La premiazione è avvenuta oggi nell’ambito del sesto Ecoforum del Lazio di Legambiente.

È un grande onore per noi ricevere questo riconoscimento, che va non solo all’amministrazione comunale ma è rivolto a tutti i cittadini che ringraziamo per il loro impegno, nonché all’Azienda Speciale Vola ed agli operatori della raccolta che svolgono con dedizione il loro lavoro ogni giorno.