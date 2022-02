Le indagini dei carabinieri nel sud pontino, individuati responsabili di vari reati

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative poste in essere dai militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri di:

Castelforte hanno raccolto una serie di elementi attraverso cui hanno identificato l’uomo e la donna, entrambi originari del Sud Pontino, che alla fine del mese di dicembre 2021 si erano impossessati del contenuto degli offertori della Chiesa di San Giovanni Battista di Castelforte, opportunamente danneggiati con un cacciavite.

hanno raccolto una serie di elementi attraverso cui hanno identificato l’uomo e la donna, entrambi originari del Sud Pontino, che opportunamente danneggiati con un cacciavite. Itri hanno acquisito una serie di elementi attraverso cui hanno identificato gli autori di numerosi furti e tentati furti, due noti ragazzi di Itri, perpetrati nel corso di una recente nottata ai danni di numerose attività commerciali di Itri . Uno dei predetti peraltro ha agito allorquando era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari commettendo così anche il reato di evasione.

hanno acquisito una serie di elementi attraverso cui hanno identificato gli . Uno dei predetti peraltro ha agito allorquando era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari commettendo così anche il reato di evasione. Scauri di Minturno hanno sorpreso un ragazzo della Provincia di Caserta all’interno dell’Ufficio Postale intenzionato ad effettuare un’operazione con un documento di identità falso.