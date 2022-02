Incidente a Spigno Saturnia, morto il conducente di un’auto coinvolta

Ha avuto purtroppo un tragico epilogo l’incidente che si è verificato lo scorso giovedì, 10 febbraio sulla superstrada Formia-Cassino, nel territorio di Spigno Saturnia.

Il conducente di una delle tre auto coinvolte infatti, a causa dei numerosi traumi e lesioni ha purtroppo cessato di vivere mentre era ricoverato all’ospedale ‘Dono Svizzero’. Le condizioni dell’uomo, un 55enne di Formia che si trovava alla guida di una Fiat Multipla, si sono sempre più aggravate nonostante le cure ricevute presso il nosocomio formiano.





Per quanto riguarda le altre persone coinvolte nel sinistro, che erano alla guida di una Golf e di una Opel, e sulle cui cause sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia stradale di Formia, non si trovano in pericolo di vita.