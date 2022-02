Ricoverato in ospedale tenta la fuga, colpito da infarto muore

È accaduto all’ospedale di Terracina nella giornata di sabato dove un uomo di 44 anni è rimasto stroncato da un infarto appena fuori dal nosocomio.

In molti che si trovavano nei pressi della struttura ospedaliera in un primo momento avevano pensato ad un semplice malore. Ma l’uomo non era stato dimesso, al contrario, aveva provato a fuggire.





Era ricoverato da alcuni giorni in un quadro clinico complesso presso l’ospedale di Terracina. Ma in diverse circostanze aveva dato prova di insofferenza, anche accusando pesantemente il personale sanitario.

Alla fine era riuscito ad eludere i controlli e tentare di fuggire, ma purtroppo a fermarlo è stato un arresto cardiaco.