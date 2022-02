Incidente in moto a Itri, muore 71enne di San Felice Circeo

Lutto, a San Felice Circeo: è venuto a mancare il 71enne Piero Capponi, deceduto presso l’ospedale di Latina dopo un incidente stradale avvenuto a Itri. Un sinistro registratosi sabato mattina lungo la strada regionale Valle del Liri, mentre l’uomo viaggiava in sella alla sua moto.

Per quanto riguarda la dinamica, al vaglio degli agenti della polizia locale, secondo i primi rilievi sembra che si tratti di un incidente autonomo, in cui non sono stati coinvolti altri veicoli. Ad ogni modo, dopo l’allarme Capponi è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno poi affidato alle mani del personale dell’eliambulanza Pegaso, calatasi nel piazzale nei pressi del santuario della Madonna della Civita, per poi librarsi alla volta del Santa Maria Goretti. Una staffetta dell’emergenza che, purtroppo, non è riuscita a salvare l’anziano.





La notizia del dramma si è sparsa velocemente in paese, dove Capponi era molto conosciuto sia per la sua attività di commercialista, portata avanti per decenni, sia per essere stato il creatore de “Il dialetto di San Felice Circeo”, fortunato gruppo social dedicato alla storia e alle tradizioni locali.