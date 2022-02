Sicurezza domestica: si punta sempre di più su soluzioni all’avanguardia

Il mercato della sicurezza domestica continua a registrare un trend di vendite positivo grazie al lancio di tante novità all’avanguardia e di prodotti più performanti, ripensati sfruttando le possibilità tecnologiche ora a disposizione.

Del resto, secondo lo studio dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, la ricerca di protezione è il motivo principale che oggi spinge gli acquirenti a comprare oggetti smart per la casa.





In particolare, i consumatori riconoscono alla tecnologia il ruolo giocato nel rendere i varchi degli immobili più sicuri così come i sistemi di sicurezza più semplici da gestire, consentendo il pieno controllo degli ambienti anche quando si è fuori casa per periodi di tempo più o meno lunghi.

La sicurezza irrinunciabile dei portoni blindati

Per una sicurezza ottimale della casa un elemento imprescindibile è il portone blindato, che permette di proteggere in modo adeguato il varco principale d’ingresso della propria abitazione.

Che si tratti di proteggere una villa unifamiliare o l’appartamento di un condominio, il consiglio è di optare per un portone d’entrata robusto, esteticamente valido e in grado di montare serrature smart, guardando in fase di scelta alle proposte delle migliori realtà del settore.

Per esempio, è possibile trovare portoncini blindati su Cocif.com, che offre soluzioni contraddistinte da elevati standard di sicurezza e da uno stile italiano unico, in grado di valorizzare qualsiasi immobile.

Nel catalogo sono disponibili portoncini blindati dalla Classe 2 alla 4, tutti compatibili con le più moderne serrature di sicurezza, come per esempio quelle elettroniche gestibili da remoto e integrabili con l’impianto di sicurezza domestica.

Queste serrature smart permettono di controllare i portoncini anche a distanza e collegarli con i sistemi di allarme, così da beneficiare di una maggiore sicurezza domestica anche quando si è assenti dall’abitazione.

Le persiane blindate gestibili da remoto

Oltre alla porta d’ingresso, è importante proteggere anche le finestre, l’altro punto di accesso sfruttato dai ladri durante i tentativi di effrazione.

Una soluzione da valutare in questo frangente è costituita dalle persiane blindate, strutture realizzate in materiali robusti come l’alluminio e l’acciaio, in grado di fornire performance elevate in termini di resistenza meccanica.

Questi infissi esterni, risultando una vera e propria barriera difficile da superare, impediscono di accedere all’interno dalle finestre e aumentano la sicurezza complessiva della casa.

Al giorno d’oggi, grazie all’innovazione tecnologia è possibile automatizzare il funzionamento delle persiane di sicurezza collegandole all’impianto domotico della casa. In questo modo, per comandarle a distanza sarà sufficiente sfruttare appositi hub, come per esempio gli smart speaker oppure le app mobile per smartphone.

Inoltre, è possibile programmare l’attività delle persiane blindate, regolando gli orari di apertura e chiusura: una funzione importante, che permette di evitare problemi anche in caso di dimenticanze.

In ogni caso, è bene ricordare che per beneficiare dei comandi da remoto è necessario equipaggiare le persiane blindate con un piccolo motore elettrico.

La tranquillità indoor con gli spioncini elettronici

Nel mercato della sicurezza 2.0 risultano molto apprezzati anche gli spioncini elettronici, che permettono di identificare in modo preciso qualsiasi persona che richieda l’accesso alla propria abitazione.

Si tratta di apparecchi facili e veloci da installare, infatti basta integrare la telecamera sulla porta d’ingresso e montare a parete il display di controllo. Uno spioncino elettronico si può collegare all’impianto di sicurezza della casa in modo wireless, per controllare l’apparecchio da remoto e sapere in ogni momento chi suona il campanello della porta.

Alcuni modelli sono standard e più economici, altri invece dispongono di funzionalità aggiuntive molto utili, come per esempio la camera integrata con cui fare foto e video in caso di necessità. I migliori spioncini elettronici hanno anche la visione notturna a infrarossi, con la quale è possibile vedere lo spazio davanti al portone in modo nitido e chiaro anche di notte.

Oggigiorno le tecnologie per la sicurezza sono quindi sempre più integrate, essendo caratterizzate da una maggiore sinergia tra hardware e software, e offrono la possibilità di rendere più sicura la casa senza rinunciare al comfort, al design e alla funzionalità.