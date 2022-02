Perché alle donne italiane piacciono le soap opera

Che tu sia una donna in carriera, una giovane ambiziosa, libertina e svincolata dai luoghi comuni, non puoi nascondere di esserti lasciata affascinare almeno una volta da una soap opera. Non è affatto vero che le soap siano “TV per casalinghe annoiate” ma anzi lasciano fascino in qualunque persona di genere femminile, a prescindere età, occupazione e cultura. Da quelle spagnole a quelle turche (oggi molto in voga) ce ne sono tantissime da seguire, come del resto puoi anche leggere su https://www.lettoquotidiano.it. Cerchiamo di capire quindi cos’è che influenza questo spassionato amore per quelle che gergalmente le definiscono “puntate”.

Una storia vecchia due secoli

Quanto stiamo dicendo concerne le donne italiane. Quella vena un po’ pettegola presente in tutti noi, mista alla passione struggente, agli animi focosi e alla voglia di affermazione, fanno da padrone nello stimolo che le donne sentono quando guardano una soap opera. Il loro amore per le storie divise a puntate nasce oltre due secoli fa, quando con le invasioni e le dominazioni spagnole, le donne si appassionano alla letteratura di nicchia fatta di storie roventi e grovigli di trame.





Subendo anche un po’ l’influenza della società coloniale brasiliana, la categoria femminile italiana ha trovato poi nell’avvento della televisione e nella nascita delle prime telenovele un ottimo spunto in cui rifugiarsi per scappare dalla noia di tutti i giorni. Se però in un primo l’amore per la soap nasce per scongiurare la noia, in un secondo momento quella quasi innata passione si evolve e porta le donne di tutti i ranghi e di tutte le culture a continuare a trovare un po’ di libertà personale nelle scene delle telenovele che guardano.

I canali principali trovano nelle soap la più alta fonte di ascolti

Non è quindi un caso se la maggior parte delle reti televisive, sia nazionali che locali, hanno fatto delle telenovele il loro punto di forza. Mandate in onda a qualunque ora del giorno, le soap sono pensate per intrattenere il pubblico, per tenerlo incollato alla TV e fare in modo quindi di registrare il record di ascolti, utile per il proprio guadagno. Le donne in particolare, sempre capaci di sposare più azioni in contemporanea, si lasciano di volta in volta conquistare dalle fitte trame, dagli intrighi, da quelle storie di amori perduti inseguiti e ritrovati.

2015 anno della telenovela in Italia

Secondo alcune statistiche è emerso che il 2015 sia stato l’anno delle telenovele in Italia. Le donne del Belpaese si sono classificate al primo posto per abitudine a guardare le soap. Come mai? Del resto, come già spiegato, perché sono i sentimenti il motore della vita delle persone, e nel vivere sognante nonostante le avversità della vita vera, le donne ci si trovano bene.

Non trascuriamo inoltre l’indole curiose del gentil sesso, che si lascia facilmente conquistare da quelle mancate verità, dai segreti, dai dubbi, dalla voglia di indagare per arrivare in anteprima alla soluzione del problema. Requisiti questi che ormai fanno da padroni nella maggior parte delle soap opere mandate in onda, spagnole, indiane, americane o turche che siano. Insomma, non è una moda destinata a tramontare, fa e farà parte sempre della nostra vita. E forse anche meglio così. Non costa niente vivere di sogni, di storie non vere e trovare un modo alternative per liberarsi un po’dalla routine tanto bella quanto a volte pesante e capace di far desiderare a tutti di evadere.

Di titoli di telenovele potremmo farne tantissimi, non si ha che l’imbarazzo della scelta. Qualunque tu decidi di vedere sappi solo che una volta cominciato non finirai più. Provare semplicemente per credere al fascino ammaliante delle soap opere in Italia.