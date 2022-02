“Criticità infrastrutturali”, chiuse temporaneamente le Poste di Maranola

Poste Italiane ha comunicato nella giornata di ieri, che a partire da quest’oggi venerdì 11 febbraio, l’ufficio postale di Maranola è temporaneamente chiuso. Un provvedimento di chiusura provvisoria è stato adottato a seguito di criticità infrastrutturali non più compatibili con le minime condizioni di agibilità dei locali.

“A tale proposito – hanno spiegato da Poste – occorre precisare come le opere e le soluzioni funzionali al ripristino delle condizioni ottimali per garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività dell’ufficio di Maranola e conseguentemente tutelare la sicurezza del personale e della clientela, non siano di competenza aziendale.





Poste Italiane, inoltre, rende noto di aver già informato il Sindaco di Formia assicurando la piena disponibilità per eventuali sopralluoghi nei locali dell’ufficio postale e per fornire tutta l’assistenza necessaria dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Per garantire la continuità dei servizi dedicati alla clientela di Maranola, Poste Italiane ha predisposto presso la sede di Formia di via Vitruvio uno sportello dedicato per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile dal prossimo lunedì 14 febbraio con consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio postale di Formia in via Vitruvio sarà anche potenziato e continuerà a essere disponibile per tutti i cittadini con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12.35.

Gli altri uffici postali più vicini a Maranola cui fare riferimento sono Formia 2 (via Palazzo 74), disponibile con orario dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e Castellonorato (presso il Centro Commerciale Itaca) che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

A disposizione della clientela anche lo sportello Atm Postamat che consente di compiere molteplici operazioni: prelievo di denaro contante, il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, ricariche telefoniche e carte Postepay, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. L’ATM può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.”