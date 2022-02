Cocaina pronta allo spaccio, arrestati un 34enne e una 38enne

Nella giornata di giovedì i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto due cittadini italiani, trovati in possesso di circa 70 grammi di cocaina, già confezionata in dosi e pronta alla vendita al dettaglio. In manette sono finiti un 34enne del posto, già sottoposto a un altra misura cautelare, e una 38enne di Roma.

In seguito, a conferma della loro attività illecita, è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento, la misurazione e la preparazione delle dosi. L’attività dell’Arma è iniziata ad Aprilia e si è conclusa con una perquisizione domiciliare ad Ostia.