Valorizzazione del Castello medievale di Itri, arriva il finaziamento regionale

Il sindaco di Itri Giovanni Agresti e l’Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Europee Salvatore Mazziotti sono lieti di informare la cittadinanza – attraverso una nota stampa diffusa questa mattina, che, a seguito di due richieste di finanziamento presentate alla Regione Lazio nel mese di novembre 2021, incentrate sull’ottenimento di risorse economiche volte alla riattivazione del sistema socio-culturale itrano, i due principali attrattori turistico-culturali del paese, ovvero il Castello Medioevale e il Museo del brigantaggio, stati risultati beneficiari di finanziamenti per un totale di 57.000 euro.

Per quanto riguarda il Castello Medioevale, il Comune di Itri ha partecipato al bando, 100% a fondo perduto, rivolto al finanziamento della “Rete delle dimore storiche e dei giardini storici del Lazio”, per i quali sono stati finanziati nella Provincia di Latina solamente 2 progetti, nei comuni di Itri, appunto, e Sezze.





Nel caso specifico del Castello Medioevale, sono stati finanziati una serie di interventi rivolti al miglioramento dell’accessibilità del complesso monumentale, tra cui la dotazione di un montascale elettrico per disabili, con l’intento di permettere anche ai portatori di handicap fisici l’ingresso e la visita al maniero storico. Oltre a questo saranno attivate anche opere volte all’ impermeabilizzazione del terrazzo superiore e all’efficientamento degli impianti elettrico e idraulico.

Per quanto riguarda invece il Museo del brigantaggio saranno previste una serie di attività didattiche-educative inerenti in linea con la filosofia o lo spirito identitario della struttura, dedicata al fenomeno del brigantaggio e collocata lungo la Via Francigena del Sud, lungo la direttrice Appia, per un totale di 7.000 euro.