Riunione dei sindaci dell’Ato 4, Pernarella (M5S): “Streaming sul sito della Provincia”

“Con un semplice streaming sul sito della Provincia di Latina, una scelta niente affatto impossibile e per cui sarei stupita non ci fosse la volontà politica dei partecipanti alle riunioni, si risolverebbe ampiamente il desiderio di tanti cittadini del nostro territorio di poter seguire gli incontri pubblici dei sindaci dell’Ato 4, così aumentando la trasparenza e fugando ogni dubbio su procedure che vanno a decidere le tariffe e l’utilizzo di consistente denaro pubblico”.

Così Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commenta l‘acceso dibattito a seguito dell’ultima riunione dei sindaci dell’Ato 4 e propone al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli una soluzione che permetta ai cittadini di seguire i lavori dell’aula provinciale.





“Sarebbe democratico, alimenterebbe il dibattito tra i cittadini su temi tanto importanti per il nostro presente e futuro quali sono non solo quello dell’acqua ma anche quello dei rifiuti e della viabilità, eviterebbe richieste di favori per ottenere link a chi non ne è ha diritto, sintesi approssimative o per sentito dire degli incontri e, non ultimo, denunce alla polizia postale. Inoltre, eviterebbe anche ai tanti che abitano lontano dal capoluogo di sobbarcarsi di un lungo viaggio in auto per raggiungere la piccola e angusta saletta di via Costa, che in tempi di Covid non può ospitare più di una decina di persone, dove è ubicato l’unico schermo da cui è possibile seguire queste riunioni”.