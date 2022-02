Protesta degli autotrasportatori al Mof, vicinanza anche da FdI Sperlonga

Arrivano anche dalla sezione di Fratelli d’Italia di Sperlonga, parole di solidarietà e vicinanza agli autotrasportatori da lunedì protagonisti di una protesta fuori il Mof di Fondi contro i rincari dei carburanti ed altri problemi nazionali del comparto.

“Non è la prima volta che la Federazione autotrasportatori italiani della provincia di Frosinone e Latina chiede di essere ascoltata dal governo, eppure non hanno mai avuto risposte”, ricordano il portavoce sperlongano di Fdi Gerardo La Rocca e la responsabile Agricoltura Elsa Guglietta. “Risposte che non sembrano arrivare neanche tramite riforme o leggi a loro supporto che, al contrario, hanno come risultato finale quello di portare all’esasperazione una categoria che costituisce il motore trainante della nostra economia”.





Da qui, la decisione di spegnere simbolicamente per buona parte della giornata i motori di tir e mezzi affini. “Questo rischia di creare uno stallo non solo nel settore degli autotrasporti ma di coinvolgere tutta la macchina dell’agricoltura, dal piccolo e medio imprenditore sino alle grandi aziende in mancanza di coloro che trasportano la merce prodotta”, sottolineano dal partito della Meloni. Unendosi dunque all’allarme lanciato dalla Fai e dagli operatori “chiedendo sostegno e supporto ad un Governo che sino a questo momento ha avuto come unica risposta il rincaro del carburante al 30 % e il caro energia al 55, % che hanno conseguentemente aumentato anche il prezzo dei ricambi di oltre il 15 %, rischiando di far collassare un settore già in crisi da tempo”.