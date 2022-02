Museo Etrusco di Villa Giulia, cosa vedere

È un luogo che ospita tanti reperti di importanza assoluta dal punto di vista storico e culturale: il Museo Etrusco di Villa Giulia è una delle testimonianze più importanti della cultura di quella che è stata una delle prime popolazioni ad abitare la penisola italiana. L’edificio sorge a villa Giulia, non lontano dal centro di Roma, all’interno della meravigliosa villa rinascimentale di Papa Giulio III.

E tutta la struttura risale al XVI secolo grazie al lavoro di alcuni dei più importanti architetti dell’epica, come il Vignola ed il Vasari. Un edificio imponente realizzato in stile manieristico ai piedi del quartiere Parioli e nelle vicinanze del quartiere Flaminio. Perché è considerato un luogo così importante? Perchè al suo interno sono custoditi tantissimi reperti di valore artistico e storico di assoluto rilievo,

Visite al Museo Etrusco di Villa Giulia





Le visite guidate al Museo Etrusco di Villa Giulia sono una tappa fissa per visitatori amanti della storia, in particolare quella legata agli Etruschi, popolazione dell’Antica Italia vissuta tra il il IX secolo a.C. e il I secolo a.C. nella zona dell’Etruria, l’attuale Tuscia, a metà tra Lazio, Umbria e Toscana.

L’edificio in questione divenne un museo nel 1899 ed al suo interno sono conservate opere di rilievo, come la Tomba del Guerriero risalente al sec. VI a.C, il Sarcofago degli Sposi risalente al 530 a.C., le Maniglie di epoca etrusca, il Busto di Apollo, le Tombe Barberini, le Tombe Bernardini, i Rinvenimenti di Pyrgi, le Terracotte del tempio del Tempio di Apollo allo Scasato IV-III a.C.

Testimonianze varie quindi che possono essere incluse all’interno di un arco temporale vario che va dall’età del ferro all’epoca degli antichi Romani. Le visite guidate al Museo Etrusco di Villa Giulia comprendono anche La galleria Nazionale di arte moderna.

La galleria Nazionale di arte moderna Valle Giulia

La galleria Nazionale di arte moderna sorge all’interno dell’omonima area di Valle Giulia e rappresenta l’unico polo museale pubblico interamente dedicato all’arte moderna e contemporanea sin dalla sua fondazione, con incluse circa 20mila opere dall’Ottocento ad oggi.

Più per la precisione la Galleria Nazionale di arte moderna e Contemporanea è più grande collezione di arte contemporanea del nostro paese; oltre che opere di artisti, la Galleria ospita anche mostre ed esposizioni con una certa frequenza oltre ad un archivio storico riguardante proprio la storia dell’edificio.

Un luogo per gli amanti dell’arte contemporanea e moderna che sorge all’interno di un’area dove è possibile visitare anche edifici con reperti di epoca storica molto antecedente, come nel caso del Museo Etrusco di Ville Giulia.