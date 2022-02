Minacce a un detenuto, condannato Mastracci

Un anno e tre mesi di reclusione.

Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Latina a Gianfranco Mastracci, 37enne del capoluogo pontino, noto alle forze dell’ordine e in passato coinvolto anche in indagini antimafia, accusato di aver minacciato un detenuto all’interno del carcere di via Aspromonte.





Secondo gli inquirenti, nel mese di luglio 2019 la presunta vittima è stata avvicinata da Mastracci, che gli avrebbe detto di lasciare subito la sua cella altrimenti rischiava di essere accoltellato.