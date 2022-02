Giorno del Ricordo, la manifestazione organizzata a Latina dalla Prefettura

Giovedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alle 11 presso piazzale Trieste, nel pieno rispetto delle regole e disposizioni anti Covid-19, è in programma una manifestazione organizzata dalla Prefettura di Latina, d’intesa con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune del capoluogo pontino, per rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

All’evento prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della provincia, i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma e una rappresentanza di studenti delle scuole del capoluogo.





La cerimonia prevede la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento intitolato ai Martiri delle Foibe e la lettura dei messaggi rivolti alla cittadinanza da parte del Prefetto Maurizio Falco, del sindaco di Latina e del presidente provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Momento centrale, sarà la consegna della Medaglia d’Onore concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, ai familiari di un cittadino di Priverno, Antonio Picozza: guardia di pubblica sicurezza in servizio presso la Questura di Trieste, fu torturato e gettato nella foiba di Basovizza nella notte tra il 24 e il 25 maggio del 1945.