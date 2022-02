Aprilia, discarica Paguro: l’ultima conferenza di servizi

Si terrà nella mattinata di martedì prossimo, 15 febbraio 2022, la terza e ultima conferenza di servizi sul progetto presentato dalla società Paguro per una discarica in via Savuto, in località La Cogna.

Come accaduto già lo scorso anno, l’amministrazione comunale di Aprilia ha disposto che tutte le associazioni e i comitati che hanno presentato osservazioni possano assistere all’incontro, prendendo posto in aula consiliare: l’incontro sarà infatti condotto in modalità videoconferenza.





Chi fosse interessato, può inviare una mail a presidenza.consiglio@comune.aprilia.lt.it. L’amministrazione ricorda che, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia da Covid19, l’ingresso in aula consiliare è permesso ad un solo rappresentante per ogni associazione o comitato.