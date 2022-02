Volontari PlasticFree di nuovo in azione sul lungomare

Volontari PlasticFree in azione sul lungomare di Sabaudia. Domenica scorsa in località Bufalara il gruppo attivo nella città delle dune coordinato da Adriano Salvatori ha fatto di nuovo la differenza in tema di tutela dell’ambiente.

In uno dei luoghi più belli del Parco Nazionale del Circeo, i volontari non hanno avuto tempo di pensare a selfie in riva al mare ma piuttosto hanno raccolto rifiuti lasciati magari da chi spesso pensa più ad una bella foto che a quello che resta sulla spiaggia. Cominciano infatti a proliferare sacchetti abbandonati dopo un pasto veloce guardando le onde ma dal mare tornano a riva anche gonfiabili, bottiglie, persino pneumatici.





Non mancano rifiuti legati alla pesca come ami, fili e cassette in polistirolo particolarmente dannose queste ultime per la fauna marina come i bastoncini per i cotton fioc. I volontari PlasticFree hanno raccolto nuovamente decine di sacchi, un lavoro in tandem con la ditta che si occupa del servizio rifiuti a Sabaudia che poi passa a ritirare quanto raccolto.