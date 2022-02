VIDEO – Carabinieri al Comune di Sperlonga: attività amministrativa al vaglio

Martedì mattina i carabinieri della Compagnia di Terracina e i colleghi della Stazione locale si sono presentati al Comune di Sperlonga, accompagnati da un funzionario del Mise incaricato in qualità di consulente tecnico della Procura della Repubblica di Latina.





Al centro della “visita”, una vasta acquisizione documentale inerente l’attività amministrativa, nell’ambito di un’inchiesta nelle mani dei vertici di via Ezio e che al momento concerne ipotesi di reato formulate contro ignoti. Almeno per adesso, insomma, nessun iscritto nel registro degli indagati.

Gli operanti sono arrivati in Municipio attorno alle 10, per uscirne quando erano circa le 19 con faldoni in serie. Soprattutto inerenti la gestione economica e finanziaria dell’ente locale, già attenzionata pure dalla Corte dei conti: nel mirino, nell’occasione, sono finiti in particolare i bilanci che vanno dal 2016 al 2021. Non gli unici atti acquisiti. Ed altri verranno recuperati mercoledì: considerando la mole di lavoro, si rende necessario almeno un’ulteriore accesso agli atti.