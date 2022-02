Recupero infrasettimanale per la Benacquista Latina Basket: arriva la capolista Scafati

Prosegue il percorso della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West, che in questo mese di febbraio è denso di appuntamenti.

Dopo il derby disputato lo scorso sabato, mercoledì 9 febbraio è già tempo di tornare in campo per i nerazzurri che, sul parquet del PalaBianchini con palla a due alle ore 20:00, riceveranno la capolista Givova Scafati. Il turno infrasettimanale è valevole per il recupero dell’ultima giornata del girone di andata, originariamente in programma per il 2 gennaio, poi slittato al 16 per lo stop di due settimane stabilito dalla Fip e infine rinviato al 9 febbraio per via di alcuni tesserati di Scafati risultati positivi al Covid. Latina arriva a questa sfida ferma a quota 12 punti da tre turni e con la prospettiva di trovarsi di fronte la prima della classe. A rendere questa partita ancora più difficile è l’impossibilità per la Benacquista di schierare Joshua Jackson (come da regolamento, considerato che è stato tesserato dopo il 24 gennaio) unita all’assenza di Aka Fall, elemento molto importante nel roster latinense. Nonostante le difficoltà, la squadra è pronta ad affrontare il match dando il massimo.





Coach Franco Gramenzi: “Siamo in un momento di difficoltà e affrontiamo la prima della classe, per giunta anche senza Jackson che in questa partita non potrà essere utilizzato. Permane l’assenza di Fall e questo non può che far diventare questa gara davvero impossibile. Però bisogna sempre provarci, andare in campo, dare il massimo e poi alla fine alzeremo la testa. Sappiamo che quella che troviamo è una squadra molto solida e molto forte, quindi ci sarà davvero da combattere tanto”.

Giordano Durante: “Scafati è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, è attrezzata fisicamente, tecnicamente è di altissimo livello e lo sta dimostrando. Ovviamente sarà una partita tosta, perché è una delle squadre più forti del campionato e noi siamo in un momento difficile, ma siamo qui per giocare. Scenderemo in campo e daremo tutto impegnandoci al massimo”.

Gli aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società. La diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS (servizio in abbonamento).