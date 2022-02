“Pontinia sul palco di Sanremo” dal Comune i complimenti a Laccio

Un cittadino illustre che ha fatto della danza la propria vita diventando protagonista sulla scena nazionale e non solo. Si tratta di Emanuele Cristofoli in arte Laccio che nel suo lungo curriculum può vantare ora anche una importante collaborazione al Festival di Sanremo.

Come reso noto dal Comune di Pontinia attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ente in cui viene pubblicata anche un’intervista di Laccio ai microfoni di SkyTg24. “Pontinia sul palco di Sanremo – si legge nel post – Sabato sera, sul palco di Sanremo, un gruppo di ballerini ha presentato uno spettacolo per omaggiare Raffaella Carrà. Curatore dello spettacolo è stato il nostro concittadino Emanuele Cristofoli, detto Laccio! A lui vanno i nostri più sinceri complimenti”.