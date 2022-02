Il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe organizzata da ‘Latina nel Cuore’

“In occasione del “Giorno del Ricordo”, ricorrenza nata diciotto anni fa per commemorare le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, il movimento “Latina nel Cuore” organizza una manifestazione celebrativa presso il monumento intitolato ai Martiri delle Foibe in piazzale Trieste. L’evento, il quale si terrà alle ore 18:00, prevede l’omaggio al monumento inaugurato il 10 febbraio 2007 dalla giunta Zaccheo, esattamente 15 anni fa: un’occasione doppia, dunque, per ricordare tale data.

Celebrato il 10 febbraio di ogni anno, il “Giorno del Ricordo” è una solennità civile nazionale italiana istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra. La commemorazione ricade il 10 febbraio, data in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di Pace a Parigi con il quale si assegnavano l’Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli-Venezia Giulia alla Jugoslavia – dando inizio alla feroce rappresaglia che colpì migliaia di cittadini italiani innocenti.





Prenderanno parte alla manifestazione i Consiglieri Comunali di “Latina nel Cuore” Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni”.