Covid nel Lazio: “Calano ricoveri e terapie intensive”

“Oggi nel Lazio su 20.837 tamponi molecolari e 87.754 tamponi antigenici, per un totale di 108.591 tamponi, si registrano 10.342 nuovi casi positivi (+5.029), sono 40 i decessi (+24, anche se il dato comprende alcuni ritardi di notifiche, ndr), 2.074 i ricoverati (-25), 184 le terapie intensive (-15) e +14.051 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.434. Oggi nel Lazio raggiunta quota 13 milioni di vaccini somministrati, mentre calano i ricoveri e le terapie intensive”.

A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, come di consueto intervenuto a margine della videoconferenza giornaliera della task-force regionale per il per il Covid con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ancora presieduta da remoto e in isolamento causa contagio dello stesso D’Amato.





“Da domani, gli hub vaccinali regionali a partire dalle 14 saranno ad accesso libero e fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione”, aggiunge l’assessore regionale. Che poi continua a sciorinare numeri: “Raggiunta quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 76% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 136mila i bambini con prima dose”.

* Open day per dosi booster: si terrà il 13 febbraio il prossimo open day nelle strutture AIOP dedicato a over 12 anni per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid ad accesso libero fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere. Tutte le info su Salutelazio.it

* Open day: si terrà il 13 febbraio il prossimo open day aperto a tutti per il vaccino anti Covid presso il teatro della Parrocchia San Romano Martire a Roma (Asl Roma 2).

* Donne in gravidanza: si terrà il 13 febbraio presso l’ospedale San Giovanni il prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento.

* Università La Sapienza – Campagna di vaccinazione: proseguono le giornate dedicate dell’ateneo romano alle vaccinazioni rivolte agli studenti fuori sede e studenti internazionali. Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 9, 10, 11 febbraio 2022 presso il Presidio odontoiatrico ‘George Eastman’.

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 1.446 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.733 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.255 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 954 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.299 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.964 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 979 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.061 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 316 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 608 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.