Covid, curva dei contagi di nuovo in salita: 1.061 casi. 8 persone decedute

Covid-19 in provincia di Latina, come riporta il bollettino di oggi diffuso dalla ASL, i nuovi contagi registrati sono 1.061.

La città maggiormente colpita è Latina, con 240 casi, seguita da Aprilia con 198, poi Terracina (106), Formia (66), Sezze (63), Fondi (43) e Cisterna (40).





Otto sono invece le persone decedute: a Latina ed Aprilia (2 ciascuna), Formia, Priverno e Terracina, più un altro decesso di un residente avvenuto fuori provincia.

Sono 481 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre 7 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 1.988 dosi di vaccino (Adulti: 125 in prima dose, 553 per la seconda e 1.060 la terza. Pediatriche: 72 in prima dose e 178 la seconda).