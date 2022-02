Auto finisce in un canale: incidente mortale a Fondi

Un incidente mortale si è verificato nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 7 febbraio, in via Diversivo Acquachiara, nel Comune di Fondi.

Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, quando erano le 5.00, un’automobile è uscita fuori strada terminando la sua corsa in un canale.





Purtroppo per il conducente, un operaio classe 1971 della locale azienda operante nel settore rifiuti, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, l’uomo si stava recando sul posto di lavoro e sarebbero stati proprio i colleghi a trovare l’auto e a dare l’allarme.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, gli agenti della Polstrada di Formia e Terracina in collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato di Fondi.