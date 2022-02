Affari con i ricongiungimenti familiari dei sikh, due patteggiamenti

Si è concluso con due patteggiamenti il processo scaturito dall’inchiesta denominata “Domus Maga Circe”, relativa a una onlus di San Felice Circeo, costituita con lo scopo di promuovere attività di integrazione in provincia di Latina e che secondo gli inquirenti si sarebbe trasformata in una centrale per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con un giro d’affari stimato dalla Guardia di finanza in circa 110mila euro in due anni.

Roberto Crucianelli, difeso dall’avvocato Giammarco Conca, ha ottenuto dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, l’ok a un patteggiamento a quattro anni di reclusione e si è visto revocare gli arresti domiciliari.





Andrea Di Maggio, difeso dall’avvocato Francesca Roccato, ha invece ottenuto un patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e la revoca della misura dell’obbligo di dimora.

Secondo gli investigatori, l’associazione avrebbe fatto affari con i braccianti di nazionalità indiana, con regolare permesso di soggiorno, che cercano di riunire le loro famiglie, facendo giungere in Italia mogli e figli, assicurando di agevolarli nella presentazione delle legittime richieste di ricongiungimento familiare e facendosi però dare da ogni straniero interessato fino a 1.500 euro per fornirgli falsi documenti, utili a dimostrare di avere un’abitazione idonea per poter ospitare anche i familiari.

La onlus, secondo le Fiamme gialle, era in pratica diventata un’agenzia di servizi, protagonista di “una collaudata attività criminale”, con “un impianto organizzativo perfettamente rodato e altamente remunerativo”, operante a San Felice Circeo, Sabaudia, Pontinia e Sperlonga.