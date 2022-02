Sezze, i controlli dei carabinieri: oltre mille euro di multa e due denunce

Durante la trascorsa settimana nell’ambito dell’intensificazione dei servizi esterni predisposti dalla Compagnia di Latina finalizzata ad una maggiore sicurezza dei cittadini, la Stazione Carabinieri di Sezze, comandate dal Maresciallo Ordinario Ilaria Somma ha proiettato sul territorio 22 pattuglie esterne, con l’impiego di 68 militari prevedendo un rafforzamento soprattutto nell’arco serale e notturno per la prevenzione e la repressione dei

reati.

Sono stati controllati 279 soggetti, 115 veicoli e sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.227,50 Euro. Inoltre, sono stati controllati 11 esercizi pubblici, accertando una violazione alla disciplina vigente in materia di Covid.





In tale contesto sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, due persone, di cui un soggetto di origini straniere e residente a Roma per lesioni personali, un quarantasettenne setino per detenzione di sostanza stupefacente. I controlli proseguiranno in modo incessante