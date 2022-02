Maratona Maga Circe, il report della seconda edizione: al via in 1500

Una domenica contraddistinta dal successo della II° Maratona Maga Circe, in terra pontina: l’atteso appuntamento ha visto ai nastri di partenza ben 1500 iscritti, impegnati nelle tre distanze 42.195, 28 e 13 km. Si è trattato del primo, grande evento post pandemico a sancire la riapertura della stagione podistica di ‘In Corsa Libera’, società guidata da Davide Fioriello, che si è fortemente battuto per mettere in campo un progetto ambizioso, credendo fino in fondo nella ripartenza in sicurezza del settore.

“Sono fiero di come abbiamo gestito l’evento”, commenta il presidente di In Corsa Libera e padre della Maratona Maga Circe. “Possiamo finalmente dire di aver realizzato qualcosa di veramente grande e sono onorato di avere avuto l’opportunità ed i mezzi per farlo in estrema sicurezza. Senza l’appoggio dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo non saremmo mai riusciti ad andare fino in fondo. Due amministrazioni che ci hanno creduto e che hanno sostenuto la ripresa dello sport. Il mio ringraziamento va in primis a loro, al perfetto coordinamento con le forze dell’ordine, alla Federazione, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. La nostra arma vincente è stata inoltre avere uno staff eccellente, due ottimi direttori tecnici nelle figure di Antonello Cipullo e Sergio Zonzin ed un grande coordinamento di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per permettere che ciò prendesse vita. Devo dire grazie ai runners che ci hanno scelto, giungendo da ogni parte di Italia e dall’estero. L’aspetto più importante della Maratona Maga Circe – sottolinea Fioriello è il potenziale turistico che offre alle città in termini di ricettività e di destagionalizzazione dell’offerta turistica attraverso lo sport. In questi giorni, sono tantissimi gli atleti che sono stati ospiti delle nostre incantevoli località, che è nostro dovere esportare, creando un indotto attraverso manifestazioni di questo calibro. Certamente è stato tutto molto più complicato rispetto ad una normale edizione, ma il lavoro certosino ci ha permesso di abbattere la reticenza a ripartire, credendo che nel modo corretto si debba avere la possibilità, ma soprattutto il coraggio, di mettersi di nuovo al servizio della comunità tornando a garantire servizi e momenti di sport. Grazie infinite a tutti”.





A tagliare per primo il traguardo della Maratona 42,195 km è Andrea Sgaravatto del gruppo Podistico Salcus, con il pettorale 71 con il tempo di 02:27:21. Secondo sul podio il grandissimo pluricampione Giorgio Calcaterra della Calcaterra Sport, che giunge al traguardo in 02:36:13. Terza piazza per Federico Ghelli del Cus Pro Patria Milano con il tempo do 02:39:08.

Per le donne della 42 km, prima Cecilia Flori, pettorale 306, dell’Atletica Villa Ada Guglielmi con il tempo di 03:12:42. Seconda Veronica Correale della Calcaterra Sport con 03:16:57 e terza Sara Pastore della Asd Guida Sicura 03:28:53.

In gara inoltre, con il pettorale numero 458, Antonio Grotto, classe ‘49 della Vicenza Marathon, che ha festeggiato la sua 995esima maratona piazzandosi 220esimo. Per la 28 km vince Luca Parisi pettorale 1743 dell’Atletica La Sbarra che taglia il traguardo in 01:32:51. Secondo posto per Mauro Massimi della Free Runners 01:39:21. In terza posizione Pietro Carbotti dei Runners Team Ferentino, tempo 01:40:48.

Il podio femminile della 28 km è composto da Alessandra Scaccia pettorale 1405 dell’Atletica Colleferro Segni 01:59:09. Seconda Giovanna Ungania dell’O.S.O. Old Stars Ostia 02:00:33, terza Simona Magrini della Olibanum Overrunners 02:03:24.

La competizione di 13 km è stata vinta da Matteo Pelizza della Polisportiva Università Foro Italico con il tempo 00:43:23, secondo Diego Papoccia della Runners Team Ferentino in 00:43:30. Terzo classificato, Emiliano Carloni della Piano Ma Arriviamo 00:43:52.

Per le donne della 13 km primeggia Lucia Mitidieri della Piano Ma Arriviamo 00:48:17. Seconda Eleonora Bazzoni della Run&Smile 00:49:08 e terza Grazia Razzano della Caivano Runners 00:49:29.

La Maratona Maga Circe è una gara dal tracciato peculiare, che si sviluppa con partenza ed arrivo in due differenti località: le griglie sono infatti partite dal centro storico di San Felice Circeo, per poi districarsi sul lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Una logistica di non facile gestione, ma che è stata studiata per rendere unico il percorso, occupandosi oltretutto anche del meticoloso trasporto degli atleti al punto di partenza, accompagnati dagli autobus messi a disposizione dall’organizzazione. Una formula vincente già sperimentata nella sua prima edizione.

“Un evento che ha lasciato tutti col fiato sospeso e che ha saputo affascinare i partecipanti”, sintetizzano dall’organizzazione. “Una grande emozione allo sparo di partenza, e via tutta di un fiato fino al traguardo. Ognuno custodirà dentro di sé un pezzo della Maratona Maga Circe, e così come lo slogan stesso della maglia recita ‘io riparto da qui’, tutti insieme siamo riusciti a ripartire”.

La Maratona Maga Circe è un evento nazionale tappa Bronze Fidal, realizzato dall’associazione In Corsa Libera, sotto l’egida Fidal e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Pro Loco Sabaudia, Pro Loco San Felice Circeo, Città Sport e Cultura e di Opes.

