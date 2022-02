Edilizia popolare, 15 nuovi alloggi anche a Itri: “Grazie al sindaco”

Dopo la delibera di Giunta con cui nei giorni scorsi la Regione Lazio ha finanziato un piano di interventi per il completamento e la costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa dell’Ater della provincia di Latina, per un totale complessivo di 102 alloggi, 15 dei quali ricadenti nel Comune di Itri, il sindaco del paese aurunco Giovanni Agresti ha deciso di impegnarsi in prima persona per gestire al meglio l’iniziativa progettuale.

“Nella giornata del 2 febbraio, infatti, lo stesso Agresti, accompagnato dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune Giuseppe Caramanica, ha incontrato i vertici provinciali Ater, ovvero il direttore generale Paolo Ciampi e il presidente Marco Fioravanti, confermando il totale interessamento alla nuova riprogrammazione”, rendono noto dall’amministrazione. “Rispetto al 1.500.000 euro stanziato in passato, di cui circa 242.000 euro destinati e impegnati all’epoca per l’acquisto del terreno ove realizzare l’edificio, ora grazie ad un mutuo bancario c’è stata una riprogrammazione finanziaria e tecnica che ha portato l’importo totale riservato al Comune di Itri a 2.400.000 euro circa”.





“Purtroppo, non essendoci stato alcun interessamento da parte delle varie amministrazioni succedutesi a Itri negli ultimi 10 anni, il progetto e il relativo piano di fattibilità tecnica ha rischiato di essere accantonato definitivamente”, continuano dall’amministrazione. “Ora finalmente, grazie al diretto interessamento del sindaco Agresti, saranno realizzati anche a Itri 15 alloggi”.

Il sindaco ha poi ottenuto la disponibilità dei vertici Ater ad effettuare un monitoraggio strutturale degli edifici già esistenti a Itri e programmare una manutenzione straordinaria degli stessi nei prossimi mesi.