Donna morta da giorni in casa, triste scoperta a Latina

Un dramma consumatosi in totale solitudine, e scoperto casualmente solo dopo settimane. Sabato mattina, nel quartiere Q5 – Nascosa di Latina, dopo l’allarme lanciato da alcuni conoscenti di una donna di circa cinquant’anni.

Di lei non si avevano notizie da giorni, e non rispondeva nemmeno alle citofonate presso il suo appartamento, incastonato in una palazzina di via Scarlatti. Dove sono poi sopraggiunti vigili del fuoco, sanitari del 118 e poliziotti, una volta forzato l’ingresso trovatisi di fronte al corpo della malcapitata. Forse deceduta, secondo gli accertamenti medici sulla salma, da quasi un mese. Una morte probabilmente sopraggiunta per cause naturali, e di cui non si era reso conto nessuno.