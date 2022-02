Ospedale di Terracina, troppi pazienti positivi in Medicina: scatta la riorganizzazione

A seguito dell’incremento dei pazienti positivi, anche se asintomatici, presso il reparto di Medicina interna dell’ospedale Fiorini di Terracina, la Asl di Latina ha messo in atto un’immediata riorganizzazione dei servizi per garantire la messa in sicurezza di tutte le persone coinvolte, e parallelamente rispondere ai bisogni di assistenza anche per patologie non Covid correlate.

Al fine di limitare il contagio del virus Sars Covid19, i pazienti contagiati nel reparto di Medicina sono stati costantemente monitorati dal personale sanitario, mentre i pazienti non contagiati sono stati trasferiti presso il reparto di Ortopedia.





“In questo modo si è potuto garantire a tutti i pazienti la migliore assistenza, limitando anche il rischio correlato al processo di vestizione e svestizione del personale”, spiegano dall’Azienda sanitaria. “Tali misure, applicate in totale sicurezza, hanno consentito di isolare i contagi e impedito la diffusione tra gli stessi operatori e pazienti. E’ stato, inoltre, sospeso l’accesso dei familiari presso i reparti. Si sottolinea che i ricoveri non sono stati interrotti, così come le dimissioni dei pazienti negativi ai tamponi”.

Le attività operatorie, sia per quanto riguarda l’Ortopedia, la Chirurgia, l’ORL e la Dermatologia, si sono svolte normalmente, sia per quelle programmate che per le urgenze.

“Al momento – continuano dall’Asl – non vi sono pazienti da ricoverare, e le criticità collegate al notevole afflusso al pronto soccorso, per quanto concerne i ricoveri nella Medicina, i reparti di Ortopedia e Chirurgia generale, vengono gestite con la professionalità che contraddistingue, e ha contraddistinto, particolarmente nella complessa gestione della pandemia, tutti gli operatori dell’Azienda”.

Lunedì 7 febbraio verranno eseguiti i tamponi a tutti i pazienti del reparto di Medicina e di Ortopedia, e si deciderà di conseguenza il possibile ritorno alla normalità.