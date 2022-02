In auto con un’ascia e una mazza da baseball: denunciato dai carabinieri

Si protraggono senza sosta i servizi di controllo e perlustrazione posti in essere dal Comando Provinciale di Latina finalizzati alla repressione ma soprattutto alla prevenzione dei reati.

Durante uno di questi servizi, nella serata del 2 febbraio una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina, impegnata in servizio perlustrativo, procedeva al controllo di un veicolo in una via centrale del comune di Terracina, con a bordq, due giovani incensurati non del luogo.





Durante la fase dell’identificazione, i due apparivano nervosi ed irrequieti e la loro condotta non’ ascrivibile ad un normale controllo di polizia, induceva i militari. operanti ad effettuare approfonditamente il controllo e ad eseguire nell’immediatezza una perquisizione personale e veicolare che si concludeva con il ritrovamento, nella vettura oggetto del controllo, di un’ascia di 100 cm. circa e una mazza da baseball di 70 cm. circa attribuibile al conducente e possessore dell’auto.

Il predetto, trentaquattrenne, veniva pertanto deferito in stato di libertà alla Procura di Latina per il reato di cui all’art, 4 delle legge 1 10/1975.