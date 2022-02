Fucili e munizioni in casa, 29enne arrestato dai carabinieri

La scorsa notte, a Sezze, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno tratto in arresto un 29enne del posto. Tutto è iniziato da un normale controllo stradale: l’uomo era a bordo di una Smart che procedeva a velocità elevata, quando, alla vista dei militari, ha arrestato bruscamente la marcia. Un tentativo di eludere il controllo, per gli operanti. Che, una volta raggiunto, hanno immediatamente constatato un atteggiamento “nervoso ed evasivo” tale da far presumere che potesse celare armi o droga.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare, che ha dato esito negativo. Seguita però da una domiciliare, dato il perdurante stato di agitazione del 29enne. Ed è proprio presso la sua abitazione che i militari hanno rinvenuto due fucili e diverso munizionamento, nonché tre coltelli a serramanico con lama rispettivamente di 18.5, 17 e 21 centimetri ed un pugnale di 45 centimetri con impresse delle svastiche. Il tutto, detenuto nonostante l’uomo fosse privo di porto di armi o di qualsiasi titolo di polizia.





Pertanto i carabinieri hanno tratto il setino in arresto in flagranza del reato di detenzione abusiva di armi e munizionamento, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, Claudio De Lazzaro, che ne ha disposto la traduzione in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.