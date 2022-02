Controlli ‘green pass’ dei carabinieri: scattano sanzioni a Gaeta e Scauri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Servizi ulteriormente intensificati anche in considerazione delle disposizioni in materia di COViD-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Nello specifico, nel corso della giornata di ieri, venerdì 4 febbraio, i militari della Compagnia carabinieri di Formia hanno sottoposto a controllo green pass circa 60 persone e 15 locali dei comuni rivieraschi.





Ai proprietari di due bar siti a Gaeta e a Scauri d Minturno sono state elevate due contravvenzioni di 400 euro ai sensi dell’art.4 D.LGS. 19/2020 poiché titolari delle attività colti all’interno dell’esercizio senza la necessaria certificazione.