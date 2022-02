Basket, sabato di derby con la sfida tra Benacquista Latina ed Eurobasket Roma

L’Atlante Eurobasket Roma è attualmente a quota 14 punti nella classifica del girone Rosso di Serie A2 e ha al suo attivo 15 gare disputate con un ruolino di marcia di 4 vittorie e 1 sola sconfitta negli ultimi cinque turni. Percorso altalenante fino a questo momento del campionato per la formazione romana. I capitolini, dopo le prime due gare ufficiali in cui non erano riusciti a conquistare punti, avevano cambiato rotta mettendo in cascina 3 vittorie consecutive, di cui 2 in trasferta. Un nuovo cambio di marcia per l’Eurobasket che si trovava a inanellare 5 sconfitte di fila, mentre cambiava anche palasport (dalla nona giornata, infatti, i capitolini disputano le gare casalinghe nel nuovo impianto di Guidonia Montecelio). Dallo scorso 12 dicembre, però, per Capitan Fanti e compagni era tornato il sereno, ben 4 i successi conquistati uno dietro l’altro da Eurobasket. Lo stop per il team guidato da coach Pilot, è arrivato la scorsa domenica per mano di Fabriano (attuale fanalino di coda del girone, ma che ha apportato recenti modifiche al proprio roster).

Il club della Capitale, ha un assetto diverso rispetto alla gara d’andata disputata al palazzetto di via dei Mille a Latina. L’americano Davis Gage (attualmente a Pistoia nel girone Verde) è stato sostituito dall’esperto connazionale Jeffrey Carrol (in uscita da Forlì, altra squadra del girone Rosso, ma già visto in A2 a Bergamo e Biella, oltre che a Treviso in A1). L’ala della Virginia ha esordito la scorsa domenica con la maglia di Roma, anche se Latina lo ha già affrontato quest’anno in occasione della trasferta a Forlì.

L’Atlante è una compagine ben assortita e con elementi di esperienza come Pepe e Fanti (per citarne solo un paio) oltre a essere una squadra fisica e atletica, come dimostra l’altro statunitense Kyndahl James Hill, giocatore alla sua prima stagione in Italia, ma presente in Europa già da tempo.

Ex dell’incontro Lorenzo Baldasso, che nella passata stagione ha indossato la maglia della Benacquista e lo scorso mese di ottobre è stato inserito nel team dell’Eurobasket Roma.

Gli aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società. La diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS (servizio in abbonamento).