Tragico fuori strada, cordoglio per il 22enne Yuri Damin

Stava attraversando l’area industriale di Mazzocchio, a Pontinia, quando per cause da accertare la sua Nissan Juke è finita fuori strada, urtando un ponte in cemento per poi ribaltarsi e finire in un canale che scorre lungo la via. E’ così, secondo le prime ricostruzioni, che nella prima serata di giovedì ha trovato la morte il 22enne Yuri Damin, nato a Fondi e residente a Terracina.

Un lutto prematuro quanto improvviso che non ha lasciato indifferenti, portando a una scia di cordoglio che ha attraversato la provincia di Latina. “Ci ha lasciati Yuri Damin, uno dei nostri giovani ragazzi che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior” ha scritto poco dopo la notizia del tragico incidente, via Facebook, il Rugby Club Latina. “Un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all’interno di un Club… uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo! Ciao Damin, la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio. Le più sentite condoglianze a mamma Monica, papà Mario, la sorella Julia e tutta la famiglia”. Non l’unico accorato messaggio in memoria del ragazzo appena scomparso.