Tangeri e la cultura mediterranea nei versi di De Luca

Una vita in viaggio e il viaggio come essenza della vita.

Non si ferma mai il peregrinare del poeta Antonio De Luca, di Ponza, da un capo all’altro del Mediterraneo e quelle terre bagnate dal mare nostrum sono per lui sempre fonte di ispirazione.





Davanti a una spiaggia e ascoltando il rumore delle onde, la mano di De Luca corre al taccuino, dove imprime i suoi versi d’amore per la stessa cultura mediterranea e con i quali mostra il legame indissolubile con la sua isola.

Proprio come ha appena fatto a Tangeri, con Lo Spirito Mediterraneo, poesia che con piacere pubblichiamo.

Tangeri guarda l’oceano e il Mediterraneo.

De Luca vi torna ogni anno, affascinato da quella città multietnica che definisce ombelico del mondo.

Per lui è da sempre città di fuggiaschi.

Ci vissero Matisse, Lacroix, Williams Burroughs, Paul Bowels, Tennessee Williams, Truman Capote, Allen Ghinnsberg, Ive Saint-Loraine, Jean Jenet, Kerouac.

“Qui si rifugiarono gli attori americani in fuga da Hollywood durante il maccartismo – sottolinea De Luca – perché accusati di essere filocomunisti, qui nacque il film “Il Te nel deserto” di Bertolucci, qui son passati tra gli altri Pasolini, Visconti… città che fu fenicia, cartaginese, romana, araba, portoghese, spagnola, inglese”.

Ancora: “Qui si respira la letteratura, la si sente ovunque. Si respira e si vive cultura. Il poeta Tarik Jeaan Belloum lo respiro nelle visioni così come i nuovi poeti marocchini, il Marocco è patria di poesie, così il poeta Mohammed Bennis mi appartiene molto… Qui i giovani tutti vanno all’università e convivono pacificamente tutti i credi religiosi, ci sono le tre religioni monoteiste…qui la geografia è la geografia molto algerina, come nelle pagine di Camus, e la sento sul mio corpo, la geografia mediterranea, la metafisica del pensiero ellenistico mediterraneo”.

Abbastanza per ispirargli versi da cui emerge tutto il fascino del mare nostrum.

Lo spirito mediterraneo

Per strada qui a Tangeri

porto una piccola valigia

dentro, un taccuino e un profumo di Madini

la macchina fotografica

un libro di poeti del Marocco

un altro di Raymond Carver

e un’idea di Albert Camus: che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no.

Ogni mattina attendo l’alba

passo da stanza in stanza

il finire della notte misteriosa

sento il mare

i motori delle barche

sento i gabbiani e i colombi

vedo le luci delle navi passare sull’orizzonte

e la fragile nostalgia mi sovviene:

il volto reale del tempo

la terra che attende

il disordine dell’umanità

il mare straniero e generoso

il porto sconosciuto

le rocce e la lunga spiaggia

la schiuma dei cavalloni

le cicale tra le palme

mi sono più vicini

della terra che mi crebbe

ogni cosa ogni persona

mi sta più vicina

qui non ci si volge dall’altra parte

non si fa finta di niente

poi mi vesto di un gran bene

il preferito color avorio

e salpo per la città

per la mia vita segreta

come una nave

che non conosce porto d’arrivo

tuttalpiù una rada

perché non può esserci porto d’arrivo

A Tangeri

in questa geografia

la rivelazione è una sorte

ho con me

il tempo prima degli Dei

il regno delle cose

la dignità di Nessuno

mi saluta la gente per strada

nei bazar nei caffè

come uno di loro

come colui che arriva da terre antiche

a vivere se stesso

a scrivere e pensare

e che non può fare altro

e altro non chiede

un rifugiato dal mondo

nativo di isole

a cui non più dà un nome

con la memoria nel passato

ogni isola porta di nome Itaca

si, quelle isole di solitudini della esistenza umana

dove si naviga a vista

Tangeri ha il cuore beato

di chi apre le porte

di chi fu cara agli Dei

in qualche piazza o slargo

al Grand Socco o la kasbah

ad ogni vista sulla città

oziando una visione

scrivo qualche parola

la parola che non mente

un verso una poesia

osservo

girandomi nel passato

ho il desiderio di cambiare la vita

essere un altro uomo

stare nella vita di ogni giorno

guardo la gente sono straniero

scrivo da dove arrivo

tutte le miglia che ho percorso

dal giorno della nascita

l’indicibile solitudine della memoria

A Tangeri

sento la vita e l’amore

la devozione e il mistero

l’estasi di essere

di amare libero di andare libero

e perdermi se devo perdermi

pieno di libertà e pazzia

un altro uomo

l’uomo che pensa

e non deve capire

l’uomo delle favole

senza residenze

bisogna vivere

fare presto a vivere

l’isola è solo una possibilità

ho perso la patria

per vivere solo per vivere

sta la terra promessa