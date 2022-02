Maratona Maga Circe, si riparte con In Corsa Libera

Il prossimo 6 febbraio 2022 si torna a correre con la Maratona Maga Circe, la competizione podistica sulla triplice distanza di 42.195, 28 e 13 km che si svolgerà nei territori di Sabaudia e San Felice Circeo.

Soprannominata la ‘regina delle gare’, la Maratona Maga Circe è un evento nazionale tappa Bronze Fidal, realizzato dall’associazione In Corsa Libera, guidata dal presidente Davide Fioriello, sotto l’egida Fidal e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Pro Loco Sabaudia, Pro Loco San Felice Circeo, Città Sport e Cultura e di Opes. Saranno 1500 i runners che giungeranno nella terra incantata della Maga Circe da tutta Italia e anche dall’estero, pronti a mettersi in gioco su tracciati da sogno.





Una gara di grande rilievo che inaugurerà come primo evento ad andare in scena, il circuito podistico “In Corsa Libera” 2022. A gareggiare con il pettorale numero 1, anche il re delle maratone, il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, che vinse tra l’altro la prima edizione.

L’evento sarà presentato ufficialmente a Sabaudia, con la conferenza stampa di sabato 5 febbraio ore 10, presso Palazzo Angiolo Mazzoni. A presenziare all’evento il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e l’assessore allo sport di Sabaudia Alessio Sartori, l’assessore allo sport di San Felice Circeo Felice Capponi, il delegato provinciale Coni Latina Alessia Gasbarroni, il presidente provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato, il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello ed i direttori tecnici di gara Antonello Cipullo e Sergio Zonzin. Infine, in diretta zoom, Giorgio Calcaterra. L’evento sarà tramesso anche in diretta Facebook sulla pagina Maratona Maga Circe.

“Siamo ben felici di tornare ad ospitare la Maratona Maga Circe – commenta il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi – Dopo lo stop imposto dalle misure anticovid all’edizione 2021, quest’anno tentiamo di riappropriarci delle grandi emozioni che una manifestazione di tale levatura sa regalare. Sabaudia, Comune Europeo dello Sport 2022, è pronta ad accogliere le centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e quanti, appassionati o semplici curiosi, vorranno trascorrere con noi una serena domenica invernale. Invito la cittadinanza a partecipare, assaporando questi momenti di sport e condivisione unici nel loro genere, e perché no a scendere in strada per una piacevole passeggiata all’aria aperta. Agli atleti, invece, rivolgo i miei migliori auguri per una competizione permeata dai valori dello sport e dalla sana competizione”.

Un modo dunque per omaggiare un grande ritorno e per dare il via a quello che rappresenta un appuntamento di ripartenza per il nostro territorio dopo un prolungato stop da competizioni ed eventi. L’evento sarà svolto nel massimo rispetto dei protocolli e in ottemperanza alle normative anti Covid vigenti al momento della gara.

“L’ultimo grande evento prima della pandemia – ricorda Felice Capponi, assessore allo Sport di San Felice Circeo – e il fatto che si torni a correre, dopo lo stop forzato di un anno fa e alla vigilia di quello che tutti vedono come l’uscita dal tunnel pandemico, è un segnale di ritrovata normalità. È un evento al quale teniamo molto, che unisce le due anime del promontorio del Circeo e che richiama ogni anno migliaia di atleti e spettatori in pieno inverno, contribuendo oltre alla crescita sportiva del territorio anche alla sua destagionalizzazione”.

“Possiamo dire di essere quasi giunti in dirittura di arrivo per veder realizzata la tanto attesa II° Maratona Maga Circe – commenta il presidente della asd In Corsa Libera Davide Fioriello – Eravamo già pronti lo scorso aprile, ma per cause che tutti conosciamo l’evento è stato annullato. Dopo l’accaduto sarebbe stato più facile abbattersi e rimandare direttamente anche questa edizione, ma non ci siamo dati per vinti, per poter dimostrare che le cose fatte bene possono essere portate a termine. Ciò ci fa sentire ancor più il peso della responsabilità di non tradire aspettative, da sempre nostro obiettivo. Un scelta – prosegue – che ci ha penalizzato dal punto di vista del numero di partecipanti, molti dei quali purtroppo colpiti dal Covid, ma abbiamo voluto rimboccarci le maniche e piuttosto che pensare ai numeri, di fatto comunque ottimi con 1500 iscritti, cercare di portare a termine un progetto che restava in sospeso dallo scorso febbraio 2021. Lo dobbiamo alla comunità, al settore podistico, alle nostre vite, per un ritorno alla normalità all’insegna dello sport. Grazie – conclude Fioriello – alle amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo che ci hanno supportato sempre in questi periodi non propriamente semplici”.

Tutti gli atleti saranno accompagnati al punto di partenza dagli autobus messi a disposizione dall’organizzazione che partiranno da Sabaudia in direzione San Felice Circeo. Si partirà dal centro storico di San Felice Circeo e si arriverà a Sabaudia, costeggiando il lungomare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune. Il via ufficiale della Maratona 42,195 km, sarà dato alle 8.30. Si proseguirà alle 9 con la 28 chilometri ed infine alle 9.20 con la 13 km.

“Uno scenario che saprà piacevolmente accompagnare il viaggio dei tanti iscritti in gara e che lascerà senza dubbio un ricordo indelebile delle nostre località”, evidenziano dall’organizzazione. “Una vera e propria promozione del turismo locale in tutte le sue bellezze. La Maratona Maga Circe è di fatto una maratona della cultura che si pone come obiettivo anche quello di divulgare le bellezze ed incentivare il turismo attraverso lo sport. In programma anche eventi collaterali tra cui l’escursione alla Grotta delle Capre del 5 febbraio, organizzata in collaborazione con Proloco San Felice Circeo, dedicata ad allietare la permanenza di coloro che giungeranno i giorni antecedenti la gara. Non resta che godere a pieno dello spettacolo di gara, ed augurare buon lavoro a tutto lo staff impegnato nell’evento ed un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che si sono messi in gioco”.

È possibile seguire news e aggiornamenti dell’evento attraverso i canali Facebook ed Instagram Maratona Maga Circe e sul sito maratonamagacirce.it.